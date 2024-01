Cinéma Arudy La fille de son père Cinéma Saint Michel Arudy, jeudi 1 février 2024.

Cinéma Arudy La fille de son père Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 21:00:00

fin : 2024-02-01

1h31 / Comédie dramatique

De Erwan Le Duc

Avec Nahuel Perez Biscayart, Céleste Brunnquell, Maud Wyler

Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr



