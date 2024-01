Cinéma Arudy Dracula VOSTFR – « C’est ta toile » Cinéma Saint Michel Arudy, vendredi 26 janvier 2024.

Cinéma Arudy Dracula VOSTFR – « C’est ta toile » Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

2h08 / Drame, épouvante-horreur, romance VOSTFR

Interdit aux moins de 12 ans

De Francis Ford Coppola

Par James V. Hart

Avec Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves

En 1492, le prince Vlad Dracul, revenant de combattre les armées turques, trouve sa fiancée suicidée. Fou de douleur, il défie Dieu, et devient le comte Dracula, vampire de son état. Quatre cents ans plus tard, désireux de quitter la Transylvanie pour s’établir en Angleterre, il fait appel à Jonathan Harker, clerc de notaire et fiancé de la jolie Mina Murray. La jeune fille est le sosie d’Elisabeta, l’amour ancestral du comte…

Rendez-vous au ciné-club animé par Christelle Véron autour d’un film choisi par un fidèle spectateur !

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr



