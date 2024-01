Cinéma Arudy : La Tresse VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy, samedi 20 janvier 2024.

Cinéma Arudy : La Tresse VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:00:00

fin : 2024-01-20

Durée : 1h59 VOSTFR / Drame

Réalisé par : Laetitia Colombani

Avec : Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Durée : 1h59 VOSTFR / Drame

Réalisé par : Laetitia Colombani

Avec : Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

.

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr



L’événement Cinéma Arudy : La Tresse VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées