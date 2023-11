Sortie nature Artzamendi Itxassou, 9 décembre 2023, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

Chantier bénévole pour protéger une zone humide sur le massif du Mondarrain et de l’Artzamendi, afin de préserver un milieu naturel par l’action de pose de clôtures autour de celui-ci. Le rendez vous aura lieu au Sommet de l’Artzamendi pour se rendre par la suite en contrebas sur le plateau vert.

Inscription obligatoire. Prévoir bottes, lunettes, chapeau suivant la météo..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:00:00. EUR.

Artzamendi Sommet de l’Artzamendi

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Volunteer workcamp to protect a wetland on the Mondarrain and Artzamendi massif, to preserve a natural environment by fencing it off. Meet at the Artzamendi summit, then head down to the green plateau.

Registration required. Please bring boots, glasses and hat, depending on the weather.

Campo de trabajo voluntario para proteger un humedal en las sierras de Mondarrain y Artzamendi, con el fin de preservar un entorno natural vallándolo. El punto de encuentro será en la cima del Artzamendi y después bajaremos a la meseta verde.

Inscripción obligatoria. Traer botas, gafas y gorra, según el tiempo.

Freiwilliges Workcamp zum Schutz eines Feuchtgebiets auf dem Massiv von Mondarrain und Artzamendi. Ziel ist es, eine natürliche Umgebung durch das Aufstellen von Zäunen um sie herum zu erhalten. Der Treffpunkt wird auf dem Gipfel des Artzamendi sein, um sich anschließend unterhalb auf das grüne Plateau zu begeben.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Stiefel, Brille und Hut je nach Wetterlage mitbringen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque