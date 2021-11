Arty-Show Lunettes Le Havre, 2 décembre 2021, Le Havre.

Arty-Show Lunettes Le Havre

2021-12-02 – 2021-12-03

Le Havre Seine-Maritime

Arty-Show Lunettes #8, les 2 et 3 décembre 2021, au Havre.

Votre salon Arty-Show Lunettes est de retour pour sa 8ème édition !

Cette année, retrouvez une douzaine de collections de créateurs, de montures optiques et solaires, Lugz, Anne & Valentin, Garrett Leight, Sabine Be, Clément Lunetier, Andy Wolf, Maryll, Gouvau, Vue DC, Pierre Eyewear, Kirk & Kirk, Kuboraum, IC Berlin et Théo.

Participez à notre concours photos afin de tenter de gagner votre futur équipement.

A partir de 18h le jeudi, dégustation de vins et bières, petites gourmandises, le tout dans une ambiance musicale. Sans oublier le concert des The Crooks Society à partir de 20h00.

De plus, découvrez les stands de nos partenaires, Comptoir des arômes Le Havre, La Cave Saint Vincent, Brasserie Saint Joseph, Pascaline M. Guérin Bijoux, LH Brocante Deuxième Vie, ainsi qu’une exposition artistique.

Rendez-vous au Pasino du Havre le jeudi 2 décembre de 12h à 22h et vendredi 3 décembre de 10h à 18h.

Entrée gratuite.

+33 2 35 51 80 09 https://www.ruedesateliers.com/details-arty-show+lunettes+8+2+et+3+decembre+2021+76600+le+havre-253.html

Le Havre

