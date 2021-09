Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Artus Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Artus Zénith, 27 mars 2022, Le Grand-Quevilly. Artus

Zénith, le dimanche 27 mars 2022 à 19:00

Un western complètement à l’ouest Retrouvez l’humour déjanté et piquant d’Artus dans son nouveau spectacle : Duels à Davidéjonatown. Artus, Cow-boy malicieux, provoque en duels ses adversaires pour un Western explosif, loufoque, et surtout drôlissime ! Entre complots, ruses, farces et espiègleries, tous les coups sont permis pour gagner… Qui deviendra le nouveau Shérif de Davidéjonatown ? Artus nous ouvre les portes de son saloon burlesque dans un univers plus hilarant que jamais ! Duels à Davidéjonatown débarque enfin dans toute la France après son triomphe à Paris !

Cat 1 : 42€ / Cat 2 : 36€

. Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T19:00:00 2022-03-27T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly