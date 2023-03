Artus One Man Show (Tournée) PARC DES EXPOS DE PENVILLERS QUIMPER Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper

Artus One Man Show (Tournée) PARC DES EXPOS DE PENVILLERS, 11 février 2024, QUIMPER. Artus One Man Show (Tournée) PARC DES EXPOS DE PENVILLERS. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 19:00 (2024-01-10 au ). Tarif : 42.0 à 45.0 euros. PAUL et PAULETTE PRODUCTIONS (2-1107104) présentent ce spectacle « Dans ce nouveau spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en a aucune ! »N° téléphone accès PMR : 05.33.49.13.00 Artus Artus Votre billet est ici PARC DES EXPOS DE PENVILLERS QUIMPER RUE DE STANG VIHAN Finistère PAUL et PAULETTE PRODUCTIONS (2-1107104) présentent ce spectacle « Dans ce nouveau spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en a aucune ! » N° téléphone accès PMR : 05.33.49.13.00.42.0 EUR42.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Adresse RUE DE STANG VIHAN Ville QUIMPER Departement Finistère Lieu Ville PARC DES EXPOS DE PENVILLERS QUIMPER

PARC DES EXPOS DE PENVILLERS QUIMPER Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Artus One Man Show (Tournée) PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 2024-02-11 was last modified: by Artus One Man Show (Tournée) PARC DES EXPOS DE PENVILLERS PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 11 février 2024 Parc des expos de Penvillers Quimper

QUIMPER Finistère