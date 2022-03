Arts&Scènes – Cabinet de Poésie générale Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Précy-sous-Thil

Arts&Scènes – Cabinet de Poésie générale Précy-sous-Thil, 25 mars 2022, Précy-sous-Thil. Arts&Scènes – Cabinet de Poésie générale Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil

2022-03-25 18:00:00 – 2022-03-25 19:00:00 Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein

Précy-sous-Thil Côte-d’Or Précy-sous-Thil La poésie est vitale…

Il en va de la santé publique.

Oui… oui… à une époque où l’on pointe du doigt les déserts médicaux, apparaissent de toute évidence… et de manière aussi insidieuse des déserts poétiques.

C’est pourquoi le TéATr’éPROUVèTe continue l’inauguration officielle des « Cabinet de Poésie Générale » dans toute la France.

Parce que la poésie est vitale, ils seront à Précy-sous-Thil pour distribuer des ordonnances poétiques.

Un plaque sera installée à la Médiathèque de la butte de Thil. Cette plaque porte le n° du standard poétique 03.71.42.00.77 accessible 24h/24 et servant de la poésie sur le principe des standards d’entreprises.

Spectacle d’une durée de ¾ d’heure mis en scène par Jean Bojko à partir de textes d’une vingtaine de poètes.

Organisé par la Communauté de Communes des Terres d’Auxois dans le cadre de la saison culturelle départementale Art&Scènes.

Inscriptions au 03.80.64.71.85 – contact@mediatheque-de-thil.fr

