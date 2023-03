Terre, air, feu et eau Artsenal Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Terre, air, feu et eau Artsenal, 1 avril 2023, Bayonne. Terre, air, feu et eau 1 et 2 avril Artsenal Exposition

→ Du 1er au 30 avril

Exposition collective d’art et d’artisanat, utilisant au moins un des quatre éléments dans leur processus de création. La céramique sera particulièrement à l’honneur. Elle a besoin de ces quatre éléments pour se réaliser ! Vernissage de l’exposition

→ Samedi 1er à 19h, entrée libre. Démonstration et fabrication de poteries en céramique

→ Dimanche 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Par Lucie Masvigner, céramiste spécialiste du Kintsugi et du Raku, techniques japonaises.

Entrée libre. Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ Artsenal 2 Rue Sainte-Catherine bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lartsenal.com/ »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 exposition vernissage Céramiques de Marie-Ange Moratin @Marieange Ceramique

