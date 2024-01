Artsakh Support Party La Dar Centre Social Autogéré Marseille, vendredi 2 février 2024.

Artsakh Support Party ♫♫♫ Vendredi 2 février, 19h00 La Dar Centre Social Autogéré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T00:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T00:30:00+01:00

Artsakh Support Party (part. 1) 19h/00h30

Soirée à prix libre en soutien aux réfugié.e.s de l’Artsakh*

– Présentation & Discussion autour de la situation politique de l’Artsakh, par Houry Varjabédian et Tamar Sarkissian de l’association ARAM.

Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne ARAM https://www.facebook.com/associationARAM

– Concerts acoustiques par Tanya, Deniz & Thomas (chant, setar, duduk, percussions)

– DJ Set Turbo Torši b2b Almevan

* En septembre 2023, une offensive militaire éclair menée par l’Azerbaïdjan a provoqué l’exode forcé de la quasi totalité de la population arménienne installée au Haut Karabagh 100 000 personnes environ ont quitté la région. Cette opération militaire intervient après un blocus complet de la république autoproclamée du Nagorno-Karabagh par les forces armées de l’Azerbaïdjan, à partir de décembre 2022. Avant cet exode, le Karabagh, aussi appelée Artsakh, était peuplé majoritairement d’Arménien.ne.s (estimé.e.s à 120 000 personnes) et entièrement enclavée au sein de l’Azerbaïdjan qui lui est hostile. L’Artsakh est aujourd’hui vidée de sa population arménienne, la République de l’Artsakh dissolue, et l’Arménie est confrontée à une crise humanitaire de grande ampleur pour accueillir tou.te.s les réfugié.e.s sur son territoire.

Présentations association et artistes :

Tanya: musicienne, autrice et « punk- étesse ».

Ses inspirations vont des musiques traditionnelles de l’Iran et du Caucase jusqu’au musiques contemporaines électroacoustiques et expérimentales. Chant, setar (luth iranien) et percussions.

Deniz: joueur de Daf basé à Marseille, d’origine Kurde.

Thomas Atienzar: le Dukduk, sous son nom Arménien, est une flûte en abricotier dotée d’une hanche double, qu’on retrouve sous une facture légèrement différente en Géorgie, en Azerbaïdjian, en Turquie, dans tout le caucase et une partie du Moyen-Orient.

Turbo Torši: issu de la diaspora arménienne de France, le producteur Simon Djamdjian (membre de Baja Frequencia) créé le projet Turbo Torši durant le confinement de 2020. Turbo Torši c’est un mélange d’influence de bass music, de techno, de hardrums et break, mixé à des inspiration de musique anatolienne, caucasienne et perse traditionelles.

https://soundcloud.com/user-601011347

Almevan: DJ, membre du collectif Discordance et résidente sur Radio Grenouille, elle s’inspire de sous-cultures électroniques variées, de Detroit au Moyen Orient.

Elle réalise également des lives et des productions pour des performance et des films. En 2022, elle a co-produit la track Done Yar (Դոնե Յար) avec Turbo Torši, mettant à l’honneur leurs origines arméniennes, et dont le clip a été tourné dans les rue de Beyrouth.

https://soundcloud.com/almevan

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/associationARAM »}, {« data »: {« author »: « Turbo Toru0161i », « cache_age »: 86400, « description »: « Rave music & lu00e9gumes au vinaigre », « type »: « rich », « title »: « Turbo Toru0161i », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-8o8UsEgtbvduAgfx-quLA4Q-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-601011347 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-601011347 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-601011347 »}, {« data »: {« author »: « Almevan », « cache_age »: 86400, « description »: « Sound experiencer based in Marseille F TO MIX radio show on @radio-grenouille (2022) Discordance, Marseille Collectif Techno Queer @discordancemarseille A0 / Alliance 0rdinaire, Marseille @al », « type »: « rich », « title »: « Almevan », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-3NygezdZuu1MRdzD-yEkUsQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/almevan », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/almevan », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/almevan »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Visuel créé par Fanny Huard