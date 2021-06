Excideuil Excideuil Dordogne, Excideuil Arts visuels – Synoptiques au château : Romane Angelo Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

« En 2017, j’évoquais le chemin de l’attachement par une série que j’ai appelé Saudade(s). Comme une suite, je poursuis ma démarche avec ce nouveau titre « AttacheMental». Dans une gestuelle épurée, j’ai tenté d’inscrire dans les encres sur papier et les gravures que j’ai réalisé sous forme de monotype, les liens bienveillants, destructeurs ou aliénants que suggère l’attachement…

Comme les fascias dans notre corps, nous créons des liens qui, sans en être toujours conscients, communiquent entres-eux jusqu’à modifier notre état d’être. Ces états, aussi bien physique que mental, influencent les relations affectives sur le développement de notre personnalité.

+33 5 53 62 07 84

