Arts visuels Synoptiques au château Joël Audebert Mangez-moi Salles du castelet Excideuil, vendredi 23 août 2024.

Arts visuels Synoptiques au château Joël Audebert Mangez-moi Salles du castelet Excideuil Dordogne

Le langage met à notre disposition des mots que nous choisissons de détourner ou non de leur contexte, nous permettant ainsi une appropriation, une description, une fabrication d’éléments créatifs. Il nous invite à une

transversalité à la croisée de nos perceptions…

Vernissage 23/08/24 à 18h30.

Nouvelles du pays des anthropophages.

Dans la solitude, le solitaire se dévore lui-même ; dans la multitude,

le dévorent les innombrables. Alors choisis.

Mauvaises pensées choisies, Nietzsche

Le langage met à notre disposition des mots que nous choisissons de détourner ou non de leur contexte, nous permettant ainsi une appropriation, une description, une fabrication d’éléments créatifs. Il nous invite à une

transversalité à la croisée de nos perceptions. Mes lectures se nourrissent de cette thématique ; le Manifeste anthropophage de Oswald de Andrade (découvert en 2005) en est l’illustration poétique s’approprier, absorber,

mastiquer la culture de l’autre ouvre la voie vers sa propre culture.

L’expression clé du manifeste, « Tupi or not tupi » évoque cette transversalité d’une langue vers une autre.

Vernissage le vendredi 23 août à 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-09-14

Salles du castelet Château d’Excideuil

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

L’événement Arts visuels Synoptiques au château Joël Audebert Mangez-moi Excideuil a été mis à jour le 2024-04-05 par Isle-Auvézère