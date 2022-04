Arts visuels – Synoptiques au château : Jean-Michel Linfort & Thierry Sellem Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil

Exposition, peintures et pastels.

Cette exposition est l’occasion pour les deux artistes de proposer un commencement de réflexion sur l’état du paysage contemporain, victime de l’abandon des hommes…

Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf le mardi.

Cette exposition est l’occasion pour les deux artistes de proposer un commencement de réflexion sur l’état du paysage contemporain, victime de l’abandon des hommes…

J-Michel Linfort

