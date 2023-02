Ouverture des ateliers poterie, luminaires en calebasse et Ateliages Arts’ Typiques Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Ouverture des ateliers poterie, luminaires en calebasse et Ateliages Arts’ Typiques, 1 avril 2023, Sauveterre-de-Guyenne. Ouverture des ateliers poterie, luminaires en calebasse et Ateliages 1 et 2 avril Arts’ Typiques Ouverture au public des ateliers de la Maison des Artisans de Sauveterre de Guyenne. Arts’ Typiques 2 rue Saint Romain 33540 Sauveterre de Guyenne Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine La potière Helen Woods fera de la démonstration au tour de potier dans son atelier. Elle montrera aussi différentes techniques comme la poterie en plaque ou encore en colombins. La créatrice de luminaire Amélie Tisserand, Calabazalie, montrera les différentes techniques à travers plusieurs outils, pour ajourer les calebasses et ainsi créer des luminaires. Les Ateliages avec Dorothéa Claplain feront de la démontration de tissage sur métier à tisser et feront de la démonstration de feutrage de la laine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Associations les Arts’Typiques et les Ateliages

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Arts' Typiques Adresse 2 rue Saint Romain 33540 Sauveterre de Guyenne Ville Sauveterre-de-Guyenne lieuville Arts' Typiques Sauveterre-de-Guyenne Departement Gironde

Arts' Typiques Sauveterre-de-Guyenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauveterre-de-guyenne/

Ouverture des ateliers poterie, luminaires en calebasse et Ateliages Arts’ Typiques 2023-04-01 was last modified: by Ouverture des ateliers poterie, luminaires en calebasse et Ateliages Arts’ Typiques Arts' Typiques 1 avril 2023 Arts' Typiques Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne Gironde