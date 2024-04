Arts & Territoires : Résidence artistique – Ateliers – Expositions – Concerts Moriville Moriville, samedi 13 avril 2024.

L'École Supérieure d'Art de Lorraine, Pôle arts plastiques Épinal, vous convie au programme d'Arts & Territoires, mis en place grâce au dispositif « Culture Pro 2023 » de la DRAC. 13 – 21 avril

Les participants à cette résidence artistique présenteront le fruit de leur recherche d’une semaine de résidence à Moriville en lien avec un programme associé (Ateliers, expositions, concerts).

Évènement en collaboration avec la CAE d’Épinal, la ville de Moriville et la Ligue de l’Enseignement des Vosges.

Programme :

• Samedi 13 avril 2024 à 14h : Ateliers entre les résidents et les habitants (Salle de la Louvière)

• Du 13 au 21 avril 2024 : Période de résidence Arts et Territoires (Clari Dufaux, Cici Grand, Rébecca Daniel, Anouk Alliot et Mathis Besson)

• Samedi 20 avril 2014 de 14h à 18h : Exposition du photographe Théo Soler (Salle des associations) + Installation de la restitution de la résidence artistique (Salle de la Louvière)

• Dimanche 21 avril 2024 de 14h à 18h : Exposition du photographe Théo Soler (Salle des associations) + Exposition de la résidence artistique (Salle de la Louvière)

Le même jour à 16h : Concert du Duo des Canuts (Église Saint-Maurice)

Moriville Salle polyvalente Moriville 88330 Vosges