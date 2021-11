Montaigu-Vendée Salle des Fêtes - Montaigu Montaigu-Vendée, Vendée Arts sur Digue #7 – du 6 au 14 novembre 2021 Salle des Fêtes – Montaigu Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée est heureuse d’accueillir la **7e édition du salon Arts sur Digue** avec la participation d’artistes venus de toute la France pendant une dizaine de jours. Pour tous, ce salon d’art reconnu est une belle occasion pour découvrir de nouveaux artistes et de s’essayer à la pratique artistique par l’intermédiaire des stages. Peintures aquarelle, pastel, acryliques,…mais aussi sculptures sur bois, plâtre patiné, verre, bronze etc. La diversité des œuvres, le contact avec les artistes et les activités proposées rendent ce rendez-vous culturel exceptionnel.

La 7e édition du salon Arts sur Digue se tiendra du samedi 6 au dimanche 14 novembre 2021 à la salle des fêtes de Montaigu, Montaigu-Vendée

