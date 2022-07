Arts plastiques – Stage enfants

2022-08-01 14:00:00 – 2022-08-05 18:00:00 ARTS PLASTIQUES

STAGE ENFANTS

Cet été à Sens

Au pays des images… Découverte des courants artistiques et/ou des techniques en s’essayant à diverses pratiques. Chaque jour, l’oeuvre d’un artiste inspire une réalisation personnelle : dessin, peinture, photo, collage et installation. Du 1er août au 5 août

les après-midis de 14h à 18h

Inscription

– à la semaine : 150€

– à l’après-midi : 40€

fournitures comprises Pause goûter (tiré du sac)

de 7 à 15 ans

