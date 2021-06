Arts plastiques et musique Aix-en-Provence, 29 juin 2021-29 juin 2021, Aix-en-Provence.

Arts plastiques et musique 2021-06-29 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-29 6MIC 160,rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence 13090

Avec la représentation des musiciens et des instruments, la musique a d’abord été un thème formel pour les peintres. Au début du XXe siècle, c’est en s’appuyant sur la musique que les pionniers de l’abstraction ont franchi le pas, et simultanément, des compositeurs d’avant-garde ont renouvelé leur langage par la confrontation avec ces peintres, mettant en évidence de nombreuses correspondances structurelles.

A partir des années 50, c’est une vision décloisonnée de l’art que les artistes du mouvement Fluxus imposent, organisant des événements à la fois plastiques et musicaux. L’écriture même des partitions musicales évolue en «partitions graphiques».

Mais avant tout, ce sont des histoires de familles et d’amitiés, ce sont des plasticiens musiciens et des musiciens peintres qui ont ouvert un champ infini de renouvellement et d’invention, avec un objectif commun : l’expression des émotions.

Et pour terminer cette journée, Elsa Bonnet au piano et Jérémy Garbarg au violoncelle vous interprétent un magnifique programme, Beethoven, Schumann, Brahms et Dvorak. Ce concert sera donné dans la Fondation Vasarely et sera suivi d’un cocktail.

Conférence d’Agnès Ghenassia, Professeur agrégée d’arts plastiques et conférencière art moderne et contemporain, au 6MIC

amisdelafondation@vasarely.net

