Arts No Limits Château de la Vernée Pougues-les-Eaux, samedi 16 mars 2024.

Arts No Limits Château de la Vernée Pougues-les-Eaux Nièvre

ART no limit démarre le printemps au Château de la Vernée à POUGUES LES EAUX le weekend du 16 et 17 mars de 10h à 18h (sur les 2 jours).

Une exposition d’art XXL qui rassemble tous horizons artistiques mêlant la sculpture à la peinture , du graff au pastel, de la photo à la céramique, du fusain au métal ….. Et plus encore !!

Tarif 2€ et gratuit pour les enfants.

Infos Galerie Arko. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Château de la Vernée 524 Rue de la Vernée

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté galeriearko2@gmail.com

L’événement Arts No Limits Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2024-02-09 par OT NEVERS