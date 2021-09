Château-sur-Allier Embraud Allier, Château-sur-Allier Arts et Traditions populaires en Bourbonnais Embraud Château-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Embraud, le samedi 18 septembre à 15:00

Les Chavans ouvrent les portes d’Embraud dès 15h avec un diaporama commenté sur le Chapeau à deux bonjours (costume bourbonnais), suivi d’une fournée de galettes sucrées et salées et une visite de la maison, un inétieur paysan du bocage bourbonnais au XIXe siècle.

Entrée gratuite, passe sanitaire demandée.

Embraud 03320 Château-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

