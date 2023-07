Visite d’un atelier de restauration de tableau Arts et tableaux Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Visite d’un atelier de restauration de tableau Arts et tableaux Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Visite d’un atelier de restauration de tableau Samedi 16 septembre, 10h00 Arts et tableaux Entré libre Présentation du métier de restauratrice de tableau, de documents graphiques, d’objets d’art en terre cuite ainsi que du travail de dorure et de polychromie sur bois. Présentation d’un tableau et d’une gravure en cours de nettoyage. Arts et tableaux 9 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 06 21 00 20 51 Atelier de restauration d’œuvres et d’objets d’art. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Nathalie Rousselin

