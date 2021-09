Vandœuvre-lès-Nancy Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Arts et Sciences : Regards croisés Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Arts et Sciences : Regards croisés Médiathèque Jules Verne, 18 septembre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Arts et Sciences : Regards croisés

Médiathèque Jules Verne, le samedi 18 septembre à 16:30

### Conférence – Échanges avec Christophe Eckes, maître de conférences en histoire des sciences à l’Université de Lorraine & Amandine Gollé, artiste plasticienne. Christophe Eckes explicitera les liens, noués au XIXe siècle, entre la botanique et les arts d’ornement, tout en s’appuyant sur des œuvres de Victor Ruprich-Robert, Jules Bourgoin et Christopher Dresser. Dans un second temps, Amandine Gollé nous parlera des insectes, son sujet de prédilection, avec son regard de plasticienne.

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence – Échanges avec Christophe Eckes, maître de conférences en histoire des sciences à l’Université de Lorraine & Amandine Gollé, artiste plasticienne. Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Louvain Nations Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Médiathèque Jules Verne Adresse 2 rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy