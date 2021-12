Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Arts et sciences, elles ont changé nos vies Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Arts et sciences, elles ont changé nos vies Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, 4 février 2022, Châtellerault. Arts et sciences, elles ont changé nos vies

du vendredi 4 février 2022 au mercredi 23 février 2022 à Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs

La structure de l’ADN, la bière, le Monopoly, le GPS… Chaque jour, sans le savoir, nous utilisons les inventions de pionnières géniales. Ces chercheuses et inventrices ont bâti notre monde et transformé notre quotidien. Rares sont celles qui ont connu la célébrité et la reconnaissance qu’elles méritaient. Cette exposition vous les fait découvrir ! Tout public.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Exposition dans le cadre de la science se livre Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T13:00:00 2022-02-04T18:30:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T17:00:00;2022-02-08T13:30:00 2022-02-08T18:30:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T18:30:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-10T13:30:00 2022-02-10T18:30:00;2022-02-11T13:30:00 2022-02-11T18:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-15T13:00:00 2022-02-15T18:30:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T13:00:00 2022-02-16T18:30:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:00:00;2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T18:30:00;2022-02-18T13:00:00 2022-02-18T18:30:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-19T13:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-22T13:00:00 2022-02-22T18:30:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T13:00:00 2022-02-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Adresse Place Dupleix 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault