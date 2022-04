ARTS ET SAVEURS D’EXCEPTION Angers, 11 novembre 2022, Angers.

ARTS ET SAVEURS D’EXCEPTION Centre des Congrès d’Angers 33 boulevard Carnot Angers

2022-11-11 – 2022-11-11 Centre des Congrès d’Angers 33 boulevard Carnot

Angers Maine-et-Loire

Ce nouveau salon installé au cœur de la Cité du bon roi René permettra au grand public de côtoyer, dans un même lieu des restaurateurs du patrimoine et des créateurs qui travaillent la matière (bois, verre, textile, métal, terre…) en associant savoir-faire, tradition et modernité mais également des professionnels du monde des Saveurs chères à nos palets qui feront découvrir leurs productions locales.

Ainsi, créé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Maine et Loire et Destination Angers, ce salon s’annonce comme le rendez-vous automnal à la fois des Métiers d’art et de de la gastronomie en Anjou.

​Cinq semaines avant Noël, ne manquez pas l’occasion de trouver LES idées et cadeaux au contact des nombreux professionnels de qualité qui seront à votre écoute tout au long du weekend. Chacun pourra se laisser séduire par une gamme large et variée et pourra trouver son bonheur en se laissant aller à des achats d’articles répondant à tous les goûts et à tous les budgets.

+33 2 41 96 32 32 http://www.angers-events.com/

Ce nouveau salon installé au cœur de la Cité du bon roi René permettra au grand public de côtoyer, dans un même lieu des restaurateurs du patrimoine et des créateurs qui travaillent la matière (bois, verre, textile, métal, terre…) en associant savoir-faire, tradition et modernité mais également des professionnels du monde des Saveurs chères à nos palets qui feront découvrir leurs productions locales.

Ainsi, créé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Maine et Loire et Destination Angers, ce salon s’annonce comme le rendez-vous automnal à la fois des Métiers d’art et de de la gastronomie en Anjou.

​Cinq semaines avant Noël, ne manquez pas l’occasion de trouver LES idées et cadeaux au contact des nombreux professionnels de qualité qui seront à votre écoute tout au long du weekend. Chacun pourra se laisser séduire par une gamme large et variée et pourra trouver son bonheur en se laissant aller à des achats d’articles répondant à tous les goûts et à tous les budgets.

Centre des Congrès d’Angers 33 boulevard Carnot Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par