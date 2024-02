Arts et Regards Courseulles-sur-Mer, samedi 17 février 2024.

Arts et Regards Courseulles-sur-Mer Calvados

Vendredi

La troisième édition d’Arts et Regards approche…

Venez visiter l’exposition d’Arts et Regards qui met à l’honneur 6 peintres amateurs Courseullais. L’exposition se déroulera du samedi 17 au dimanche 25 février, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à la Salle Quiquemelle (Place du Marché).

De l’aquarelle à l’art abstrait en passant par un style bande dessinée, chaque peintre est unique et vous emmènera dans leur univers.

Arts et Regards, c’est :

Tous les jours, du samedi 17 au dimanche 25 février

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Salle Quiquemelle (Place du Marché)

Entrée gratuite

+ d’infos sur www.courseulles-sur-mer.com

La troisième édition d’Arts et Regards approche…

Venez visiter l’exposition d’Arts et Regards qui met à l’honneur 6 peintres amateurs Courseullais. L’exposition se déroulera du samedi 17 au dimanche 25 février, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à la Salle Quiquemelle (Place du Marché).

De l’aquarelle à l’art abstrait en passant par un style bande dessinée, chaque peintre est unique et vous emmènera dans leur univers.

Arts et Regards, c’est :

Tous les jours, du samedi 17 au dimanche 25 février

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Salle Quiquemelle (Place du Marché)

Entrée gratuite

+ d’infos sur www.courseulles-sur-mer.com .

Place du Marché

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-25 12:30:00



L’événement Arts et Regards Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-26 par Calvados Attractivité