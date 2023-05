Arts et Préhistoire au musée de l’Homme Musée de l’Homme, 16 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 16 novembre 2022 au lundi 22 mai 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 10 à 13 euros

Gratuit pour les moins de 26 ans

Jusqu’au 22 mai 2023, découvrez des chefs-d’œuvre de l’art préhistorique venus du monde entier. Une exposition qui retrace le pouvoir de la créativité humaine depuis la nuit des temps.

Célèbres Vénus, incontournables fresques de Lascaux et de Chauvet… L’exposition présente plus de 90 pièces préhistoriques originales et des centaines d’images numériques de peintures et gravures.

Contemplation des œuvres physiques et immersion audiovisuelle et numérique dans l’univers de l’art pariétal et rupestre, « Arts et Préhistoire » offre une occasion unique de voyager dans des temps immémoriaux. Bien loin de simples accidents figuratifs et isolés, l’exposition dévoile une diversité de formes d’art et d’expressions insoupçonnées.

Ce chapitre fondamental de l’histoire de l’art n’a cessé d’inspirer les artistes modernes et contemporains. Des œuvres de Louise Bourgeois, Brassaï ou encore Yves Klein seront ainsi présentées à l’aune de cet éclairage préhistorique.

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro 75116 Paris

Contact : https://billetterie.mnhn.fr/fr_FR/musee-de-l-homme/visites-musee-de-l-homme#show-81a5721c-147b-11ec-849e-244bfeb8a011mh_arts-prehistoire_novembre_2022&mtm_source=quefaireaparis&mtm_medium=blog-post&mtm_content=__&mtm_group=publi-redactionnel&mtm_kwd=

© J.-M. Geneste – Centre national de la préhistoire – Ministère de la culture Cheval galopant – Lascaux