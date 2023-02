Arts et paix : marche urbaine et conférence Divers lieux, voir programme Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone – 9h 30 à 11h 30 : marche urbaine, départ devant l’Office de Tourisme. Inscription gratuite auprès de Jacqueline Lacroix-Escoubet (voir l’onglet contact).

Limitée à 30 personnes.

Accompagnateur: Bernard Chirat-Pacini, de RSD (Randonnée et Ski de Découverte).

– A 18h : conférence sur le thème Arts et paix par Jean-Philippe Lagrue.

Apéritif dînatoire et film. Au cinéma la Cascade.



1/ Le collectif vous offre les tableaux et dessins.

2/ Vous faites un don à l’une des organisations humanitaires ( Croix Rouge, France Terre d’Asile, Global Disaster Relief Team).

Ce n’est pas un achat et les artistes ne reçoivent pas d’argent. Le montant du don proposé est un minimum, il ne reflète pas la valeur réelle des tableaux.

Vous avez la liberté de donner plus pour venir en aide aux populations ukrainiennes en détresse.



Arts et paix est un collectif d’artistes résidant en France et qui a été frappés par la violence de l’attaque militaire en Ukraine, entraînant à ce jour des centaines de morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Le collectif vous propose une marche urbaine au départ de l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues et une conférence au cinéma La Cascade.

mjle13@orange.fr +33 6 81 93 48 52 https://www.artetpaix.com/

