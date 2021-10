Rennes-le-Château Village d'enfants Ribambelle,11190 Rennes le Château Aude, Rennes-le-Château Arts et nature Village d’enfants Ribambelle,11190 Rennes le Château Rennes-le-Château Catégories d’évènement: Aude

du dimanche 31 octobre au samedi 6 novembre à Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château

**Réveille l’artiste qui est en toi et relève des défis nature !** Les objectifs de ce séjour sont de : 1.Se découvrir de nouveaux talents par la pratique du cirque, du chant, de la danse, …. 2. Découvrir son environnement par la pratique d’expériences scientifiques liées à la nature !! 3. (re)découvrir les joie de la vie collective 4. Pratiquer des activités de loisirs

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Village d’enfants Ribambelle,11190 Rennes le Château Les jendous, Rennes-le-Château Jendous Aude

