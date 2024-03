Arts et Nature initiation à la photographie Le Verdon-sur-Mer, lundi 15 avril 2024.

Arts et Nature initiation à la photographie Le Verdon-sur-Mer Gironde

Accompagné par Camille, salariée du CPIE et diplômée en paysagisme, nous vous proposons un moment de partage autour de la photographie. Le thème de cet atelier sera la forêt. Grâce à différents conseils et astuces, nous apprendrons à travailler les profondeurs, les textures, les couleurs, pour un rendu artistique et épuré. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-15 12:00:00

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@curuma.org

