Arts et Musique in Mirmande : concert Jazz Mirmande Mirmande Catégories d’évènement: Drôme

Mirmande

Arts et Musique in Mirmande : concert Jazz Mirmande, 16 avril 2022, Mirmande. Arts et Musique in Mirmande : concert Jazz Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande

2022-04-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-16 Église Sainte Foy Le haut du village

Mirmande Drôme Mirmande Drôme EUR 18 18 The French Bastards et Aurélie Dabre.

Réservation conseillée, buvette et snacking sur place jardinsdemirmande@gmail.com +33 6 86 63 59 83 https://thefrenchbastards.com/ Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de Tourisme du Val de Drôme Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Mirmande Autres Lieu Mirmande Adresse Église Sainte Foy Le haut du village Ville Mirmande lieuville Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Departement Drôme

Mirmande Mirmande Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirmande/

Arts et Musique in Mirmande : concert Jazz Mirmande 2022-04-16 was last modified: by Arts et Musique in Mirmande : concert Jazz Mirmande Mirmande 16 avril 2022 Drôme Mirmande

Mirmande Drôme