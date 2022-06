ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONTFROIDE, 26 juin 2022, .

ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONTFROIDE

2022-06-26 – 2022-06-26

Le Moyen-Âge voit se développer une grande diversité de métiers, occupés par des Femmes et des Hommes toujours en quête de nouvelles innovations. L’Abbaye de Fontfroide et tous les artisans invités mettront en lumière certains de ces savoir-faire à l’occasion des Arts et Métiers d’Antan.

Des animations participatives et des démonstrations permettront ainsi aux Grands et Petits de découvrir ces métiers parfois oubliés et d’en apprendre les techniques.

Au programme du week-end : l’Atelier du cuir, l’Atelier héraldique, l’Atelier de poterie, l’Atelier de fabrication de peinture, l’Atelier de crêpes au bois, des animations musicales, des jeux médiévaux et bien plus encore. Et à 11h15 et 15h30, les Ailes de l’Urga vous présenteront l’Art de la fauconnerie au cours d’un magnifique ballet aérien en vol libre de leurs rapaces.

dernière mise à jour : 2022-03-29 par