ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONFROIDE Narbonne, 27 juin 2021-27 juin 2021, Narbonne.

ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONFROIDE 2021-06-27 – 2021-06-27

Narbonne 11100

7.5 EUR

Le Moyen-Âge voit se développer une grande diversité de métiers, occupés par des Femmes et des Hommes toujours en quête de nouveaux savoir-faire et de nouvelles techniques d’expérimentation. Le temps d’un week-end, l’Abbaye de Fontfroide et tous les artisans invités vous proposent de redécouvrir certains arts et métiers du Moyen-Âge. Au programme : la verrerie, l’atelier du cuir, l’atelier héraldique, la forge, l’herbarium, la cuisine, l’atelier harnois et l’archerie, la fauconnerie avec les ailes de l’Urga.

info@fontfroide.com +33 4 68 45 11 08

