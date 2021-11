Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Arts et loisirs créatifs à domicile Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Arts et loisirs créatifs à domicile Médiathèque José Cabanis, 26 novembre 2020, Toulouse. Arts et loisirs créatifs à domicile

du jeudi 26 novembre 2020 au lundi 30 novembre 2020 à Médiathèque José Cabanis

Arts et loisirs créatifs à domicile Avec votre carte d’abonné, vous pouvez accéder à des cours en autoformation pour apprendre le dessin et la photographie ! « Tout Apprendre Arts et loisirs créatifs » est une ressource numérique en ligne accessible 24h/24 Arts et loisirs créatifs à domicile Avec votre carte d’abonné, vous pouvez accéder à des cours en autoformation pour apprendre le dessin et la photographie ! « Tout Apprendre Arts et loisirs créatifs Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-26T06:00:00 2020-11-26T08:00:00;2020-11-27T06:00:00 2020-11-27T08:00:00;2020-11-28T06:00:00 2020-11-28T08:00:00;2020-11-29T06:00:00 2020-11-29T08:00:00;2020-11-30T06:00:00 2020-11-30T08:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse