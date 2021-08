Arts et livres en liberté Clohars-Fouesnant, 15 août 2021, Clohars-Fouesnant.

Arts et livres en liberté 2021-08-15 10:00:00 – 2021-08-15 18:00:00

Clohars-Fouesnant Finistère Clohars-Fouesnant

Arts&livres en liberté

Rencontres d’auteurs, d’artisans et de conteurs

Organisé par les amis de la chapelle du Drennec

Écrivains présents :

-Annick Le Douget (affaires judiciaires en Bretagne)

-Bernard Larhant (polars régionaux)

-Pierrick Chuto (histoire locale)

-Louis Bertholom (poésie, récits)

-Yvon Le Douget (potier céramiste d’art, livre biographique)

-Mark Gléonec (histoire du cidre et de la pomme, contes)

-Lulu Moisan (contes jeunesse, ex animatrice nature Fouesnant)

-Association Foen Izella (histoire du pays fouesnantais) et Yvonne Nicolas

-Claude Arz et l’association Nuit des légendes (contes et légendes)

-Sophie Denis (auteur, éditrice des éditions Vivre tout simplement)

-Association Les amis de Lucien Simon et Renan Clorennec (ouvrages autour du peintre)

-Alex Nicol (polars régionaux)

-Patrice Vernay (essais, conférences sur la spiritualité)

Invité d’honneur :

-Hervé Jaouen (écrivain, romancier, auteur de récits)

Expositions et ventes :

-Maridé (sculptures sur bois et petites déco)

-Barbara Larhant (bijouterie artisanale)

-Alain Bléogat (photos d’oiseaux en lien avec le refuge LPO)

Animations sonorisées:

-Mark Gléonec (contes, chant et musique) avec le harpiste Claude Le Brun (ex Sonerien Du)

-Lulu Moisan (contes jeunesse)

-Louis Bertholom (déclamations poétiques)

-Claude Arz (contes et légendes)

-Alex Nicol (sonneur de cornemuse)

jylec@orange.fr +33 6 82 79 68 34

