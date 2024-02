Arts et jeux culinaires autour du carnaval Pavillon des Transitions Rouen, samedi 24 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T14:30:00+01:00 – 2024-02-24T15:15:00+01:00

Fin : 2024-02-27T16:00:00+01:00 – 2024-02-27T16:45:00+01:00

Au programme :

– Mini chasse au trésor de fruits et légumes de l’hiver suivant des indices amusants et colorés pour les trouver plus facilement.

– Décoration de pancakes pour réaliser un animal ou un objet amusant avec des découpes de fruits et légumes, des p’tits bonbons etc…

– Dégustation

– Remise d’une recette en fin d’atelier pour la cuisiner en famille à la maison

A partir de 6 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. seul l’enfant doit s’inscrire.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie