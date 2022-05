Arts et Conversations Blaye, 18 juin 2022, Blaye.

Arts et Conversations Blaye

2022-06-18 12:00:00 – 2022-06-19 19:00:00

Blaye 33390

Cette exposition a lieu ni dans un cadre institutionnel, ni dans une galerie, ni même dans un musée mais bien dans une maison Blayaise et son jardin, ouverts à toutes et tous. Sculptures, céramiques, installations, photographies et peintures d’artistes parisiens et blayais, seront exposées en intérieur comme en extérieur et mises en vente.

De 12h00 à 19h00 venez admirer les oeuvres qui seront exposées partout dans la villa et dans son jardin. 18 artistes (blayais et parisiens) participent à l’exposition dont des peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes, mosaïstes ou encore photographes. Ils seront de la partie pour partager leurs oeuvres le temps d’un week-end au sein de cette maison ouverte à tous.

+33 5 57 42 12 09

Corinne Couette

Blaye

dernière mise à jour : 2022-05-26 par