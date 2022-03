Arts énergétiques : Qi Gong et Tai Chi Chuan Budokan 38 – Centre d’Arts Martiaux Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Pendant le mois de mai les Arts Energétiques sont à l’honneur. C’est l’occasion pour le Budokan 38 de vous proposer des cours découvertes des deux disciplines énergétiques que nous pratiquons : – le Qi Gong – le Tai Chi Chuan Vous pourrez venir essayer gratuitement, quel que soit votre âge et votre condition physique. Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site : [www.budokan38.com](http://www.budokan38.com) ou notre page facebook @budokan38

Entrée libre

Budokan 38 – Centre d'Arts Martiaux 1 avenue des Alpes38200 bourgoin jallieu Bourgoin-Jallieu Isère

2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-06T17:15:00 2022-05-06T19:15:00;2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T21:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T16:00:00;2022-05-13T17:15:00 2022-05-13T19:15:00;2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T21:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T16:00:00;2022-05-20T17:15:00 2022-05-20T19:15:00;2022-05-20T19:30:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T16:00:00

