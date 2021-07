Arts énergétiques à la Villette Paris Plages Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 12h

gratuit

Un coup de pouce le matin et en fin de journée, avec l’Association Créasens ! Au programme, Taï Chi, Do In, Qi Qong, et autres arts énergétiques pour tous les publics.

Sport et Détente sont au rendez-vous avec un ensemble de pratiques qui permettent de se maintenir en bonne santé et des exercices qui se basent sur l’exécution souple et lente de mouvements, le maintien de postures statiques, le travail de la respiration et la concentration.

Il s’agit de pratiques de santé, de méditation, d’une façon de vivre et d’une possibilité d’ouverture sur soi.

Toutes ces pratiques augmentent la force et le tonus musculaire, améliorent la souplesse et la portée de nos mouvements de même que l’équilibre et la coordination. Elles développent le bien-être du corps et de l’esprit.

Paris Plages Bassin de la Villette Quai de Seine Paris 75019

7 : Riquet (307m) 2, 5, 7bis : Jaurès (422m)



Contact :Association Créasens http://creasens.e-monsite.com

