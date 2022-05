Arts en livres : Salon du livre d’artiste et du beau livre Nevers, 2 juillet 2022, Nevers.

Arts en livres : Salon du livre d’artiste et du beau livre Nevers

2022-07-02 – 2022-07-03

Nevers Nièvre

EUR L’Association “Salon des Dames” vous invite au Salon du livre d’artiste et du beau livre tout un weekend !

Sur place, vous trouverez des livres pour émerveiller petits et grands et à tous les prix.

De plus, 50 artistes / auteurs sont présents et il y a des animations toute la journée : ateliers tout public comme la reliure, la calligraphie…des lectures par “Lire et faire lire”, une exposition “Le Ouaouaseau” de J. Guenon, des conférences : samedi 2 à 15h sur Picasso et à 19h15 sur le livre d’artiste, un conte musical dimanche 3 à 11h “Pop up symphonique”…

Inauguration du salon le samedi 2 à 11h.

Samedi 2 de 10h à 19h et dimanche 3 de 10h à 18h30.

Entrée libre.

mdpnevers@orange.fr

L’Association “Salon des Dames” vous invite au Salon du livre d’artiste et du beau livre tout un weekend !

Sur place, vous trouverez des livres pour émerveiller petits et grands et à tous les prix.

De plus, 50 artistes / auteurs sont présents et il y a des animations toute la journée : ateliers tout public comme la reliure, la calligraphie…des lectures par “Lire et faire lire”, une exposition “Le Ouaouaseau” de J. Guenon, des conférences : samedi 2 à 15h sur Picasso et à 19h15 sur le livre d’artiste, un conte musical dimanche 3 à 11h “Pop up symphonique”…

Inauguration du salon le samedi 2 à 11h.

Samedi 2 de 10h à 19h et dimanche 3 de 10h à 18h30.

Entrée libre.

Nevers

dernière mise à jour : 2022-05-09 par