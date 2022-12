Arts en Gâtine Parthenay, 26 janvier 2023, Parthenay Parthenay.

Arts en Gâtine

22 Boulevard de la Meilleraye Palais des Congrès Parthenay Deux-Sèvres

2023-01-26 – 2023-01-29

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay

Deux-Sèvres

Parthenay

De nombreuses disciplines seront exposées, photographiques évidement, avec comme nouveauté, des photos des monuments historiques comme vous ne les verrez jamais.

L’invité d’honneur sera Monsieur MAINARD Jean-Pascal.

Nos amis les peintres et sculpteurs d’ARC EN CIEL seront présents, ainsi que des indépendants,

Notre invité d’honneur sera Philippe GUILBEAU (sculpteur et peintre) qui s’est distingué au dernier festival de Ménigoute.

La deuxième nouveauté de cette année, sera la présence de peintres sur porcelaine, de magnifiques créations seront présentées pour la première fois sur notre exposition.

Une troisième nouveauté, sera la sculpture sur carton, elle a retenu toute notre attention. Ainsi que les réalisations d’encadrements.

Projections photos et vidéos sur le grand écran de la grande salle.

Une exposition d’anciens appareils sera aussi présentée.

+33 6 76 12 60 66

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

