Arts en Fête Rethel, 21 mai 2022, Rethel.

2022-05-21 – 2022-05-29

La ville de Rethel fête les ARTS du 21 AU 29 MAI 2022 avec une configuration spéciale : un IN : l’art s’expose à l’ATMOSPHÈRE de Rethel (sculpture, peinture et photographie) un OFF : l’art s’expose cette fois dans la ville et dans les vitrines des commerçants de Rethel pour diversifier les disciplinesPour cette édition, l’évènement réunira de nombreux exposants amateurs et professionnels pour une palette variée de productions.Également présent, la section Arts plastiques du Lycée Verlaine de Rethel présentera avec ses professeurs une partie de ses travaux, apportant jeunesse et créativité.Venez nombreux

+33 3 24 39 51 40

