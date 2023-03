ARTS EN FETE Holling Holling Catégories d’Évènement: Holling

Moselle

ARTS EN FETE, 25 juin 2023, Holling Holling. ARTS EN FETE Place de l’Eglise Holling Moselle

2023-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-25 17:30:00 17:30:00 Holling

Moselle Holling Les ARTS mis à l’honneur sous toutes ses coutures avec un marché créatif (couture, travail du bois, peinture, scrapbooking, cartonnage, fimo, création de bijoux et de bougies…). Journée ventilée autour de 4 concerts gratuits. Restauration sur place. +33 6 88 11 65 07 Association Hollingeoise

Holling

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Holling, Moselle Autres Lieu Holling Adresse Place de l'Eglise Holling Moselle Ville Holling Holling Departement Moselle Lieu Ville Holling

Holling Holling Holling Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/holling holling/

ARTS EN FETE 2023-06-25 was last modified: by ARTS EN FETE Holling 25 juin 2023 Holling Moselle Place de l'Eglise Holling Moselle

Holling Holling Moselle