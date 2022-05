Arts en Communes Valençay, 2 mai 2022, Valençay.

Arts en Communes 4, rue de Talleyrand Valençay

2022-05-02 – 2022-10-30

Valençay Indre Valençay4, rue de Talleyrand

Pour la deuxième année, notre collectif, composé d’acteurs culturels, le Syndicat Mixte pour la Valorisation du Train Touristique Argy-Valençay et la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay vous propose tout au long de l’année, d’aller à la rencontre de différentes propositions artistiques et culturelles riches et de qualité. Danse, théâtre, musique actuelle, arts de rue, performance, cinéma… jalonneront cette année au nord de l’Indre.

ARTS EN COMMUNES qui réunit depuis 2019 sept acteurs culturels proposent tout au long de l’année, d’aller à la rencontre de propositions artistiques et culturelles riches et de qualité. Danse, théâtre, musique actuelle, arts de rue, performance, cinéma… animeront cette année.

culture@ccev.fr +33 2 54 00 33 77 http://www.artsencommunes.com/

© Collectif Arts en Communes

