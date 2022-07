ARTS ÉMOTIONS

ARTS ÉMOTIONS, 13 août 2022, . ARTS ÉMOTIONS



2022-08-13 – 2022-08-13 EUR 10 16 C’est un spectacle unique au monde que vous propose la société Maestria Production. Originel, puissant, culturel intense féerique. « Art Émotions » mêle le meilleur de l’art taurin au meilleur de l’art équin… A découvrir aux arènes de Lunel. C’est un spectacle unique au monde que vous propose la société Maestria Production. Originel, puissant, culturel intense féerique. « Art Émotions » mêle le meilleur de l’art taurin au meilleur de l’art équin… A découvrir aux arènes de Lunel. C’est un spectacle unique au monde que vous propose la société Maestria Production. Originel, puissant, culturel intense féerique. « Art Émotions » mêle le meilleur de l’art taurin au meilleur de l’art équin… A découvrir aux arènes de Lunel. ©Ville de Lunel dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville