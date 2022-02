Arts du Japon : Shodô et sumie Musée Georges-Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Arts du Japon : Shodô et sumie

Musée Georges-Labit, le vendredi 11 mars à 14:00

Le shodô, « la voie de l’écriture », est l’art multiséculaire de la calligraphie japonaise. Pratiqué au pinceau, sur du papier, avec de l’encre solide que l’on dilue en la frottant contre une pierre à encre, il est un art du trait, tracé d’un seul geste et sans repentir. Dans cet atelier, l’artiste d’origine japonaise Yoko AMIEL associe le shodô au sumie, technique de dessin traditionnel monochrome et vous convie ainsi, au fil des saisons, à vous inspirer de la nature pour trouver bien-être et sérénité.

Ouverture des réservations un mois avant ; tarif : 10€

Par Yoko AMIEL, de l'association culturelle franco-japonaise Le Ciel Lauragais

2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T15:30:00

