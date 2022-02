Arts du Japon : Orizomé… Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Arts du Japon : Orizomé, l’art de teindre le papier par pliage **Par Yoko AMIEL, de l’association culturelle franco-japonaise Le Ciel Lauragais** La technique de l’encrage et du pliage « Orizomé » est un art japonais. Sur la base de l’origami, pliez, dépliez, et trempez dans l’encre. Créez vos propres papiers décoratifs aux motifs magnifiques. ### Infos pratiques * Vendredi 8 avril à 14h. * Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80 * Durée : 1h30 * Nombre de participant-e-s : 10 adultes maximum

Tarif : 15€

Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France

