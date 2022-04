Arts du Japon : Orizomé, l’art de teindre le papier Musée Georges-Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Arts du Japon : Orizomé, l’art de teindre le papier Musée Georges-Labit, 8 avril 2022, Toulouse. Arts du Japon : Orizomé, l’art de teindre le papier

Musée Georges-Labit, le vendredi 8 avril à 14:00

La technique de l’encrage et du pliage « Orizomé » est un art japonais. Sur la base de l’origami, pliez, dépliez, et trempez dans l’encre. Créez vos propres papiers décoratifs aux motifs magnifiques.

Ouverture des réservations un mois avant par téléphone 05 31 22 99 80/81 Tarif : 15€

Par Yoko Amiel, de l’association culturelle franco-japonaise Le Ciel Lauragais http://yokoamiel.aelink.net/association/ Musée Georges-Labit 17 rue du japon, toulouse Toulouse Haute-Garonne

