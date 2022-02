Arts du Japon : Haïku en calligraphie Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Arts du Japon : Haïku en calligraphie Musée Georges Labit, 25 mars 2022, Toulouse. Arts du Japon : Haïku en calligraphie

Musée Georges Labit, le vendredi 25 mars à 14:00

### Par Yoko Amiel, Association culturelle franco-japonaise Le Ciel Lauragais Le haïku est un poème court traditionnel japonais très populaire. Il doit donner une notion de saison (le kigo) et doit comporter une césure (le kireji). Si le haïku n’indique ni une saison, ni un moment particulier, on l’appellera un moki ou encore haïku libre. L’exercice sera de choisir un haïku de saison, sentir sa profondeur et réaliser la calligraphie japonaise, notamment Kana (Le syllabaire Hiragana). Vous pouvez sentir l’esprit du haïku. ### Infos pratiques * Ouverture des réservations un mois avant de 10h à 17h sauf le mardi au 05 31 22 99 80/81 * Horaire : 14h (durée : 1h30) * Nombre de participant-e-s : 10 personnes maximum

Tarif : 10€

Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Georges Labit Adresse 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Musée Georges Labit Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Georges Labit Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Arts du Japon : Haïku en calligraphie Musée Georges Labit 2022-03-25 was last modified: by Arts du Japon : Haïku en calligraphie Musée Georges Labit Musée Georges Labit 25 mars 2022 Musée Georges Labit Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne