### Arts du Japon : Cérémonie du thé par Dominique Kawano (École Sohen) **Thé léger usucha** Appelé au Japon _chanoyu_ (eau chaude pour le thé), ce rituel vieux de plus de quatre siècles est aussi une façon simple de célébrer l’instant présent, par le partage d’un bol de thé entre hôte et invités. C’est l’expérience d’un moment un peu hors du temps, qui permet à chacun d’approcher l’essentiel de ce lien qui nous unit au monde, à la nature et aux choses. ### Infos pratiques * Cérémonie de printemps : vendredis 18 mars, 15 avril et 13 mai à 14h * Durée : 1h30 * Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h sauf le mardi au 05 31 22 99 80 * Nombre de participant-e-s : 5 adultes maximum

