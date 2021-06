Arts du cirque : « One Shot ! » Bagnoles de l’Orne Normandie, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Arts du cirque : « One Shot ! » 2021-07-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-09 21:45:00 21:45:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

par la Compagnie One Shot

Les Vendredis de l’Été – 24ème édition

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul essai… Cool comme le blues, nerveux comme le rock, ce spectacle revisite les vieux standards du cirque tout en liberté décomplexée.

Dans ce spectacle, deux amis, deux frères, deux hommes occupent leurs espaces. Ils sont chez eux, ils flânent et s’occupent posément. Puis, naît le plaisir de jouer et de se mettre au défi. Des morceaux de pommes volent dans les airs pour arriver dans la bouche d’un guitariste funky aux notes rebelles. L’enthousiasme et un souffle créatif poussent les défis crescendo, et les haches entrent en scène. Elles tournent et sont manipulées en équilibres instables au tempo d’un beatbox-harmonica tumultueux. Poussant la malice et allant toujours plus loin dans leur délire, l’un d’eux se transforme en une cible. Les haches volent et s’abattent dans un ballet délirant, aérien et vertigineux..

Durée : 40 mn. Tout public (compagnie programmée dans le cadre du réseau Renar).

UN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU NORMAND DES ARTS DE LA RUE

Bagnoles de l’Orne Tourisme fait partie des membres du réseau RENAR qui apporte son soutien aux arts de la rue diffusé gratuitement dans l’espace public.

Afin d’assurer le bon déroulement des spectacles et la sécurité sanitaire de chacun, nous vous invitons à porter votre masque de protection et à respecter la distanciation physique. Le spectacle débute précisément à 21h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public présent

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/

